. L'ultimatum fissato dai giallorossi col Leicester per l'esterno algerino è scaduto oggi:. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà di Mahrez non è bastata per convincere il Leicester a lasciarlo partire in questa finestra di mercato.- Salta, dunque, la trattativa per Mahrez.: l'ultima offerta da 35 milioni di euro è stata rifiutata, il Leicester è rimasto fermo sulla propria richiesta di 40 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro). "So che la Roma- ha dichiarato settimana scorsa Mahrez a Skysports -.. La Roma è una grande squadra con la quale mi piacerebbe parlare, ma non lo posso fare fino a quando la sua proposta viene accettata dal Leicester. Il club sa quella che è la mia intenzione, fino a quando vestirò la maglia delle Foxes darò il meglio, ma è chiaro che c'è ancora un mese di mercato e spero succeda qualcosa”.. La trattativa è saltata definitivamente, la società giallorossa non è disposta a colmare il gap di 9 milioni con le Foxes.