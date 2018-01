Il futuro di Kevin Strootman alla Roma non è più così sicuro. Come riporta Premium Sport, nei giorni scorsi il Liverpool ha fatto un sondaggio per il centrocampista giallorosso. Con la possibile partenza di Emre Can verso la Juventus, i Reds sono alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo. Nel caso in cui il tedesco volasse in Italia già nel mercato di gennaio, Strootman potrebbe approdare subito in Premier. Gli agenti del calciatore olandese si stanno guardando attorno: se il Liverpool formulasse un’offerta concreta alla Roma, ci potrebbe essere l’accelerata decisiva