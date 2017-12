Corteggiato dalla Juve è Lorenzo Pellegrini che ora piace pure al Psg. Il centrocampista ripreso dal Sassuolo la scorsa estate per dieci milioni, ha all’interno del suo contratto una clausola piuttosto complessa: la base è di 25 milioni, valevole in Italia e all’estero, e pagabile in due anni. Lorenzo, che ad oggi è a 11 presenze (da 45 minuti) in campionato, con la prospettiva, visto che siamo a metà strada, di arrivare intorno alle 22, vedrebbe crescere il valore della sua clausola fino a 30 milioni al raggiungimento delle 26 presenze, sempre da almeno 45 minuti, fino alla presenza numero 35. I francesi si sono informati recentemente sulle condizioni della clausola come riporta Repubblica.