Anche i numeri bocciano la Roma di Di Francesco. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il primo che risalta è quello dei chilometri percorsi. La Roma è terzultima con 106.964, peggio solo Torino (105.806) e Sampdoria (105.771), mentre in vetta c’è la Fiorentina con 122.173. L’altro dato che vede la Roma in fondo è quello dei gol di testa, con i giallorossi che hanno segnato così solo due volte (peggio solo il Benevento con uno). Tutto questo pesa, tanto che la Roma nelle ultime 4 partite ha portato a casa solo il pareggio con il Sassuolo e tre sconfitte (Torino, Juve e Atalanta). Per trovare una striscia negativa peggiore bisogna risalire fino alle dimissioni di Claudio Ranieri nel 2011, con 4 sconfitte in 4 gare (dal 6 al 20 febbraio Inter-Roma 5-3, Roma-Napoli 0-2, Roma-Shakhtar 2-3 e Genoa-Roma 4-3).

E poi ci sono le statistiche individuali. Dai dati forniti dalla Lega di A il primo assist-man della Roma in campionato è Nainggolan, appena 16° con 11 assist, di cui 3 vincenti (in vetta Insigne con 23, 5 quelli decisivi).