La Roma non molla Defrel, nonostante l'incedibilità promessa dal patron del Sassuolo Squinzi. I giallorossi hanno una nuova offerta da presentare al club neroverde: 2 milioni per il prestito, 18 per il diritto di riscatto tra due anni, con l'inserimento nell'affare anche di Ricci e Tumminello, oltre alla promessa di riscattare Pellegrini in estate.