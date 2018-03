La Roma non vuole privarsi di Alisson. Tanto che, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la scorsa settimana, il Napoli ha presentato un’offerta alla Roma (40 milioni) ricevendo in cambio un secco “no, grazie”. E questo perché la Roma su Alisson vuole costruire almeno un’altra stagione (se non due). E, anche dovesse mettersi al tavolino con qualcuno, si partirebbe da cifre diverse. Se non il doppio, quasi. Considerando che il brasiliano è stato pagato 8 milioni nel 2016, ecco spiegato perché ha un indice di rialzo che farebbe impazzire anche Piazza Affari. Del resto, Alisson sa di avere addosso gli occhi dei più grandi club d’Europa (Psg su tutti, ma anche Liverpool e Real) ma sa anche di avere ancora 25 anni. Insomma, un'altra stagione può aspettare.