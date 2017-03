La Roma continua a corteggiarlo e l'attuale ds del Siviglia, Monchi non ha mai negato il suo interesse per un'esperienza in Italia. Se sarà lui il nuovo ds giallorosso il primo nome da inserire nella lista degli acqusti sarà Gregorz Krychowiak, centrocampista del PSG che Monchi portò a Siviglia nel 2014 e in cerca di rilancio dopo il fallimento dell'esperienza parigina.