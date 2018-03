La cerchia di calciatori visionati da Monchi ha già subito una drastica scrematura. Tra quelli rimasti, c’è Max Meyer, classe ’95, in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke 04. Ieri il calciatore - secondo Il Messaggero - ha comunicato ufficialmente al club che non rinnoverà. Quello che tuttavia sembrava un trasferimento inevitabile al Bayern Monaco nelle ultime settimane ha subito una frenata.

Lui vuole giocare e offerte non gli mancano. Tra queste c’è anche quella della Roma. Ne è (parziale) conferma un incontro tenutosi prima di Natale con un emissario della agenzia Rogon che ne cura gli interessi. Nato come trequartista (o esterno offensivo) ora Tedesco lo ha arretrato in mediana: segna meno ma lo Schalke 04 ne ha guadagnato in qualità.