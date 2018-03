Bonifazi non trova spazio nel Torino, ma il giovane difensore ex Spal interessa alla Roma. Secondo Tuttosport, Di Francesco (che a suo tempo lo voleva al Sassuolo) lo ha indicato al ds Monchi quale possibile obiettivo estivo per rimpolpare il reparto difensivo giallorosso. Bonifazi ha un contratto col Toro in scadenza nel 2022.