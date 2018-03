La Roma guarda in Belgio. Come scrive ziare.com, Monchi, direttore sportivo giallorosso, ha messo gli occhi su Razvan Marin, centrocampista romeno dello Standard Liegi, autore di 6 gol e 11 assist in stagione. Chivu, ex difensore della Roma, ha elogiato il classe '96 nei giorni scorsi.