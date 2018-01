Il Valencia mette la freccia per Matteo Darmian. Nelle ultime settimane il terzino del Manchester United è stato spesso accostato alla Roma, ma ora gli spagnoli vanno in pressing: secondo i principali media iberici – tra cui AS e Onda Cero – nelle ultime ore il Valencia ha intensificato i contatti con i Red Devils per assicurarsi la firma dell’esterno azzurro. Marcelino lo considera un obiettivo primario da portare in Spagna il prima possibile. La Roma si allontana.