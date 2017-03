A 6 mesi dall’ultima visita, ieri mattina James Pallotta è tornato a Trigoria. Il presidente romanista è andato a salutare la squadra alla vigilia della gara con il Sassuolo, e si è intrattenuto con tecnico e calciatori. Nessuna resa dei conti e nessun colloquio decisivo per il futuro, ma solamente un discorso generico in cui il patron romanista ha ribadito la sua totale fiducia nel gruppo, invitando tutti a non mollare fino al termine della stagione, che offre ancora obiettivi importanti.



Per entrare nei dettagli, soprattutto quelli che riguardano il futuro del tecnico Luciano Spalletti, c’è ancora un po’ di tempo, scrive il Corriere della Sera. Stamattina è previsto un primo incontro con la dirigenza al completo per fare il punto della situazione: il presidente vedrà l’a.d. Gandini, il d.g. Baldissoni e il d.s. Massara. Sul piatto non c'è solo la questione di Spalletti ma anche i rinnovi dei calciatori chiave della rosa (De Rossi, Strootman, Nainggolan, Manolas) e le strategie da seguire per la prossima stagione. Solo dopo Pallotta vedrà l’allenatore toscano e si farà chiarezza sul futuro del tecnico di Certaldo.