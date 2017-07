Terminata la tournèe negli Stati Uniti, il programma della Roma è ancora fitto. I giallorossi rientreranno nella capitale oggi intorno alle 14.00 dopo una scalo a Francoforte. Eusebio Di Francesco ha concesso ai suoi ragazzi un paio di giorni di riposo: appuntamento fissato a Trigoria per giovedì 3 agosto.



La preparazione proseguirà dunque nel centro sportivo capitolino per poi partire alla volta della Spagna dove la Roma incontrerà il 10 il Siviglia, l’ex club di Monchi, per il Trofeo Puerta poi, dopo due giorni di allenamento al centro sportivo della squadra iberica, si sposterà in Galizia per l’amichevole del 13 agosto con il Celta Vigo. Ritorno nella capitale e testa al campionato anche se l’ultima amichevole è fissata durante la sosta delle nazionali: il 1 settembre, all’Olimpico, contro la Chapecoense.