Terzino destro d’esperienza, possibilmente a basso costo. La Roma, nonostante le smentite di rito di Monchi, continua a cercare un esterno basso che possa permettere a Florenzi di riconquistare il posto in attacco. I candidati al ruolo di vice Karsdorp in questi mesi hanno risposto soprattutto al nome di Aleix Vidal del Barcellona e Matteo Darmian del Manchester United. Il primo però non lascerà la Spagna se non per un’offerta superiore ai 12-13 milioni. Il secondo piace a tanti club italiani, ma il suo procuratore ha smentito poche ore fa l’interessamento della Roma. Il mirino di Monchi quindi si sposta in Spagna dove oltre a Vrsaljko ha individuato in Juan Francisco Torres Belén, più noto come Juanfran, sempre dell’Atletico Madrid, un obiettivo possibile. Il terzino spagnolo, 32 anni, è in scadenza di contratto e non ci sono per ora i presupposti per il rinnovo. Probabile quindi un'operazione alla Kolarov. Ovvero (quasi) a zero, con esperienza e la possibilità di far recuperare con tutta calma Karsdorp dall’infortunio.



DECIDE PERES - Juanfran fu già vicino alla Roma nel 2012, ma il prezzo dell’allora 27enne era troppo alto. Ora le cose sono cambiate anche perché lo spagnolo (tra infortuni e scelte tecniche) ha giocato fin qui appena sette partite complete con la maglia biancorossa. Tutto però dipende dalla cessione di Bruno Peres, ormai bocciato da Di Francesco. Il brasiliano piace in Turchia (Galatasaray) e Portogallo (Benfica), ma vorrebbe restare in Italia. La sua partenza renderebbe obbligatorio l’acquisto di un altro terzino. In caso contrario Monchi potrebbe spostarsi in attacco dove sono sempre calde le piste che portano a Berardi e Politano del Sassuolo.