La Juventus non molla Kevin Strootman: il club bianconero continua a monitorare il centrocampista olandese della Roma, già seguito durante l’ultima campagna acquisti. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società di Torino - che tra le sue file annovera già tre ex giallorossi - sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro per far arrivare Strootman a Vinovo a partire dal prossimo giugno.