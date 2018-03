La bella vittoria di Napoli ha riportato alcuni senatori, caduti nella polvere, di nuovo in auge. Da Dzeko a Strootman passando per De Rossi, Manolas e Nainggolan. Altra ottima risposta da Under che si conferma l'uomo in più di Di Francesco. Il tecnico ora deve valorizzare Schick, l'acquisto più costoso della storia giallorossa. Il ceco, vista la squalifica di Dzeko in campionato, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Torino. L'unica squadra alla quale Schick è riuscito a segnare quest'anno (in coppa Italia). L'alternativa è Defrel.