La sconfitta maturata contro la Lazio, rischia di rivelarsi per la Roma più devastante di quanto ci si sarebbe potuti immaginare. Oltre al rosso diretto ricevuto da Rüdiger nel finale, che lo obbligherà a saltare la sfida di San Siro col Milan, i giallorossi ora temono la prova tv nei confronti di Strootman.



"L'olandese volante" com'è stato rinominato dai social per l'incredibile simulazione che ha procurato il rigore tanto discusso, rischia tanto. Molto probabilmente quindi, anche Strootman salterà il match contro i rossoneri, ma non finisce qui. C'è il rischio che riceva 2 o più giornate di squalifica, di conseguenza non giocherebbe altresì contro la Juventus.



Infine, anche il centrocampista De Rossi potrebbe essere sottoposto a prova tv, visto che esultando per il gol realizzato su rigore (nel momentaneo 1-1), avrebbe rivolto insulti verso Farris, il vice di Simone Inzaghi.