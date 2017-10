Le condizioni di Lorenzo Pellegrini destano qualche preoccupazione in casa Roma. In occasione della seduta mattutina di allenamenti a Trigoria, la prima delle due in programma nella giornata di oggi, l'ex centrocampista del Sassuolo si è limitato alle terapie previste dal protocollo voluto dai medici, mentre Kevin Strootman, uscito malconcio da San Siro, si è concesso del lavoro in palestra insieme a Gregoire Defrel. Pellegrini e Strootman saranno poi sottoposti agli esami di rito. Differenziato in campo per Perotti e Schick, individuale programmato per Florenzi e Nainggolan.