Il presidente della Roma, James Pallotta, rivela dopo il successo contro il Barcellona in Champions League: "Mi piacerebbe vedere i bianconeri fare la stessa cosa e vincere, sarebbe meraviglioso per il calcio italiano. Appena abbiamo vinto Agnelli mi ha scritto che la nostra vittoria è stata esaltante, ne sono stato contento. Noi siamo avversari della Juve in campionato, ma in questo caso è come se fossimo insieme, rappresentanti del calcio italiano nel resto d'Europa. E così succede anche quando parliamo della lega di A, per avvicinarla a Premier League e Liga. È davvero bello che Andrea e altri della Juve si siano complimentati con noi. Faccio a loro il mio in bocca al lupo per stasera".