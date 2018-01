Con i calciatori in vacanza fino a lunedì prossimo, da domani i vertici della società cominceranno ad interrogarsi su come uscire dal tunnel incappato da squadra e allenatore in campionato e Coppa Italia da inizio dicembre: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. È possibile che il presidente pianifichi una riunione con i dirigenti a Londra (Pallotta potrebbe andare nella capitale inglese l’11 gennaio per la partita tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers di regular season), il cui argomento principale verterà sul capire cosa sta accadendo alla squadra (anche se l’agenda ancora non è stata stilata). Poi si passerà al mercato, alle eventuali cessioni e ai fondi da mettere a disposizione per puntellare la rosa.



Pallotta vuole vederci chiaro e la dirigenza ha l’obbligo di dare risposte trovando le soluzioni, per non sperperare gli investimenti estivi e rischiare di finire fuori dalla Champions League a fine stagione. La palla, quindi, passa in mano a Monchi arrivato alla Roma lo scorso aprile, artefice del mercato estivo e dell’ingaggio di Di Francesco: sarà lui a proporre i rimedi al presidente per evitare che la Roma cada nel baratro.

Dal canto suo il numero uno giallorosso ha preferito non mettere benzina sul fuoco, evitando di commentare i fatti recenti che hanno messo in imbarazzo la Roma a livello nazionale ed internazionale: dallo schiaffo di De Rossi rifilato a Lapadula nella gara pareggiata contro il Genoa, al video scandalo di Nainggolan (arrivato anche sui media americani) pubblicato dallo stesso calciatore la notte di Capodanno.