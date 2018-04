James Pallotta, presidente della Roma, parla al Guardian in vista della sfida con il Liverpool di martedì sera, semifinale d'andata di Champions League: "Anfield? Sarò a Londra lunedì, potrei andare. Ma non sono stato alla partita di andata contro il Barcellona. Sono stato a quella di ritorno a Roma, quindi. Devo considerare la superstizione, è un mucchio di cose. Ogni anno, ogni mercoledì, possiamo mandare fuori una squadra giocando 94 minuti come contro il Barcellona".



SULLO STADIO - "Spendiamo un milione di dollari al mese per mantenere lo staff, i progetti e queste tipodi cose. Non possiamo sederci e pensare “oh, sarà tutto posticipato di un anno".