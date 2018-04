James Pallotta, presidente della Roma, parla a ESPN a poche ore dalla semifinale d'andata di Champions League con il Liverpool: "Nervoso o eccitato? In realtà, probabilmente, nessuna delle due ora. È il momento più tranquillo che ho avuto a Roma in questi 5 anni. Quando abbiamo giocato col Barcellona a Roma, penso sia stata la serata in cui sono stato meno nervoso durante una partita perché è stato tutto positivo e ho pensato che se avessimo giocato bene avremmo avuto una possibilità, ma vincere per 3-0 è stato quello di cui avevamo bisogno, quindi non ero affatto nervoso, di solito lo sono più nelle partite normali come nello scorso weekend. Sai, cammino per tutta la casa...". Niente stadio: "Forse no, perché ho le mie superstizioni. Non sono andato all'ultima partita d'andata a Barcellona e poi sono andato al ritorno in casa e quindi continuerò a fare le stesse cose. Se tornassi ai giorni in cui giocavo a basket, dalle scuole superiori in avanti, metterei prima il calzettone sinistro e poi il destro, la scarpa sinistra e poi la destra, legare prima la scarpa sinistra e poi la destra. Se la mia scarpa destra si fosse slacciata, allora sarei dovuto tornare indietro e sciogliere la mia sinistra...ho questi piccoli capricci. Non lo dirò pubblicamente, ma c'è un ristorante italiano a Londra dove Franco Baldini e alcuni di noi hanno guardato le gare in passato, quindi saremo in uno di questi posti".