James Pallotta, presidente della Roma, parla a SiriusXM FC: "Il modo con cui verrà gestita la Serie A sarà molto più simile alla Premier League e alla Liga (riferendosi all'assegnazione dei diritti internazionali del campionato italiano all'agenzia IMG per il triennio 2018-21, ndr). Razzismo? La cosa frustrante è che a volte un paio di persone fanno qualcosa di stupido che si riflette sul 99% di quelli che non la pensano così e che non farebbero mai qualcosa del genere. È brutto che le squadre vengano incolpate per le azioni di pochi idioti"