Dopo l’episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo James Pallotta si è sentito con la sindaca di Roma Virginia Raggi, scusandosi per quanto accaduto e rassicurando che pagherà la multa. È stata una telefonata cordiale e i due si vedranno in Campidoglio alle 15.00. Argomento principale naturalmente il progetto stadio della Roma: ieri l’assemblea capitolina ha approvato la delibera contenente gli indirizzi al sindaco in merito alla localizzazione del progetto definitivo relativo all’intervento per la “Realizzazione Ponte dei Congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della Magliana”.