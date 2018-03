Paolo Conti, ex portiere della Roma, con cui ha conquistato una Coppa Italia nel 1980, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport di Alisson.



Queste le sue dichiarazioni: "Stabilire oggi un valore di mercato è quasi impossibile, visto le cifre folli che si stanno raggiungendo. Alisson è certamente il miglior portiere del mondo, lo dissi anche in tempi non sospetti. E' un calciatore che non ha prezzo, non ha valore. Mi rivedo molto in una caratteristica di Alisson: anticipa le azioni avversarie, ha un'intelligenza incredibile, non farà mai parate spettacolari, perchè non ne ha bisogno, sa muoversi tra i pali come pochi altri, la sua qualità più importante è la testa, l'intelligenza".