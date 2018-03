Lorenzo Pellegrini è uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista della Roma può lasciare la capitale con una clausola che, al massimo, può arrivare a toccare il tetto dei 32 milioni di euro. La Juve lo osserva dai tempi di Sassuolo e le parole del centrocampista rilasciate a Sky Sport suonano come un’apertura ai bianconeri: "A un giocatore fa piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, ma io sono già in un grande club, con un progetto ambizioso. Per il momento mi godo questo, poi vedremo".