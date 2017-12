Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo "La Roma ha fatto una buona partita come il Sassuolo. Loro sono stati bravi a chiudersi e a ripartire. Hanno fatto un'ottima partita mettendoci in difficoltà, poi è arrivato il gol di Missiroli e non siamo più riusciti a segnare il gol vittoria. Meno fiducia dopo Torino e Juventus? Non credo, avevamo tanta voglia di vincere, si percepiva nei giorni scorsi. Non dobbiamo pensare troppo a questo risultato ma dobbiamo lavorare per la partita contro l'Atalanta. Il gol? È una cosa che ci chiede il mister e a me piace fare. Ci capiamo bene con i compagni, oggi è arrivato il gol anche se è amaro perché non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto. Obiettivo nel girone di ritorno? Pensiamo domenica dopo domenica, pensando a vincere senza guardare le altre. Siamo dietro, dobbiamo recuperar