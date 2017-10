Recupero importante per la Roma in vista della sfida di sabato sera, contro il Napoli. Eusebio Di Francesco, infatti, avrà nuovamente a disposizione Lorenzo Pellegrini, come dichiarato dallo stesso centrocampista a Sky Sport: "Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, il dolore è sparito e sono tornato a lavorare con il gruppo e a disposizione. Mi è dispiaciuto non andare in Nazionale, ma non potevo proprio farcela. Scendiamo in campo con delle certezze ben precise. Siamo una squadra e un bel gruppo, si può continuare a crescere. Sabato avremo uno scontro diretto per i primi posti; il Napoli sta facendo benissimo, noi abbiamo iniziato bene. Dobbiamo continuare così per battere il Napoli e affrontare al meglio la sfida contro il Chelsea in Champions. A Montella ho segnato il primo gol in A? Anche quello rimarrà impresso sempre nella mente e lo ricorderò tutta la vita. Forse è stato ancora più bello dell'esordio. Erano le prime partite che giocavo al Sassuolo, dopo un paio di mesi non avevo trovato molto spazio. Contro il Napoli il primo gol con la Roma? Speriamo. È all'Olimpico e mi piacerebbe il primo gol casalingo, ma quando arriva, arriva. Io ci provo sempre".