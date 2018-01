L'esordio in Serie A, il Sassuolo e il ritorno a Roma, con un succoso retroscena: Lorenzo Pellegrini racconta e si racconta in una lunga intervista a Sportweek.



L'ESORDIO - "Non smetterò mai di ringraziare Garcia, ma sono andato al Sassuolo consapevole di quello che stavo facendo: volevo crescere, diventare uomo. Roma è una grande piazza, non semplice da gestire anche per un romano. Serve quel pizzico di personalità che credo di aver limato al Sassuolo".



IDOLI - "In vita mia ho avuto due idoli. Il primo è Ronaldinho (…). L’altro è Daniele De Rossi e lo ha confermato aiutandomi per tutta la partita: mi diceva di stare tranquillo, di osare. Oltretutto con Ventura si giocava col 4-2-4, quindi il centrocampo era tutto nostro".



IL RITORNO A ROMA - "No a Milan e Juve perché la cicoria buona si trova solo a Roma? Vero, la cicoria qui è migliore! Scherzi a parte, con i procuratori abbiamo valutato tutte le opzioni, perché all’inizio erano interessate altre squadre. Ma quando si è fatta avanti la Roma… In famiglia, poi… figuratevi mio padre… Il club ha esercitato la recompra, quindi non ha dovuto trattare con il Sassuolo, è stato più facile per tutti. E con Di Francesco avevo già trascorso due anni importanti. Sarebbe stata più dura indossare la maglia della Juventus o della Lazio? C’è stato anche l’interesse della Lazio ma, essendo romanista da sempre, è stata una scelta serena".



DA TOTTI-DE ROSSI-FLORENZI A DE ROSSI-FLORENZI-PELLEGRINI: ROMA DI ROMANI - "Ho provato a chiedere di battere tutti i record e schierarne quattro. Anche perché Checco sta alla alla grande! Sarebbe stato fichissimo condividere lo spogliatoio con lui, ma c’è tutti i giorni. È stupendo lo stesso".



CHE GIOCATORE E' PELLEGRINI - "Devo migliorare soprattutto la fase difensiva. Il mister mi ripete sempre che correre in avanti è facile ma è correre all’indietro che fa la differenza per un centrocampista. Le mezze ali di questa generazione devono essere tuttocampisti. Ci vuole più aggressività nel portare via la palla all’avversario. Di sicuro mi piace tirare in porta, giocare tra le linee, inserirmi negli spazi. Spero che mi venga anche bene".



PREFERITO A STROOTMAN - "Ma no, credo che quest’alternanza in campo faccia bene a tutti. A proposito di serenità: ognuno ha il proprio spazio e di conseguenza questo spogliatoio è tanto, ma proprio tanto unito".