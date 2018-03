"Al mio futuro non ho pensato, ma non dipenderà dalla partecipazione della Roma alla nuova Champions. È importante, per un giovane che vuole crescere, giocare partite di alto livello. E io a a Trigoria sto bene”. Pellegrini si toglie, per il momento, dal mercato.

C’è sempre la clausola di 30 milioni, quindi invitante per i club italiani e stranieri. Monchi lavora per rinnovare l’accordo con il centrocampista, concedendogli un ingaggio migliore in cambio di una clausola più alta. “L’obiettivo di ogni giocatore è conquistare trofei. De Rossi e Totti in giallorosso si sono tolti le loro soddisfazioni e dicono che vincere a Roma vale dieci volte di più che farlo altrove. Io questo non lo so, spero di scoprirlo presto. Ora siamo un passo indietro ad altre squadre, ma la società è ambiziosa e a me va bene”