La Roma non molla: l'offerta per il rinnovo di Daniele De Rossi è un annuale, con opzione sul secondo anno, e uno stipendio di circa 3 milioni netti. Secondo il Corriere della Sera, l'agente del centrocampista (Sergio Berti) non sarebbe affatto soddisfatto e potrebbe iniziare a valutare le tante offerte ricevute. De Rossi non accetterebbe proposte italiane ma è stuzzicato dalla proposta di Antonio Conte, che vorrebbe portarlo al Chelsea.