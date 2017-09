Intervistato da Canal Football Club in Francia, il centrocampista della Roma, Maxime Gonalons ha rilasciato parole d'amore per la sua ex squadra, il Lione, confermando la nostalgia per la squadra che lo ha cresciuto: "Lasciare il Lione, il club che mi ha formato, mi ha lasciato qualcosa addosso. La gente mi conosce e sa l'amore che ho per la società. Avrei voluto essere il Totti dell'OL e finire lì la carriera. Per me il Lione è tutto, ma avrei voluto andarmene diversamente. Tornarci un giorno? E' il mio desiderio e la società non ha chiuso la porta. Ne abbiamo parlato".