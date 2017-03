Crocevia della stagione fondamentale per la Roma, i ragazzi di Spalletti devono rimontare il 4 a 2 subito una settimana fa a Lione per non dire addio all’Europa League. Impresa possibile per i giallorossi, che hanno dalla loro il fattore campo e tutte le possibilità di segnare 2 goal ai francesi senza subirne. Il pronostico di Sisal Matchpoint dà fiducia alla squadra capitolina, che all’Olimpico ha inanellato una serie di 17 risultati utili consecutivi con soli 14 gol subiti e appena 2 sconfitte: il segno 1 è così proposto a 1.70. Nonostante anche i francesi siano in scia positiva, con 7 risultati utili consecutivi e 29 gol realizzati, la loro vittoria sembra difficile, a 4.35, così come il pareggio, offerto a 4.25. Per approdare ai quarti i giallorossi dovranno vincere almeno per 2-0, un’eventualità che i bookmakers quotano a 12.50.