La Roma ci riprova per Gregoire Defrel. Secondo Sky Sport, il club giallorosso sarebbe tornato alla carica per l'attaccante del Sassuolo e i buoni rapporti tra le due società potrebbero aiutare Frederic Massara a regalare a Luciano Spalletti quell'elemento in più necessario in attacco alla luce della partenza di Mohamed Salah per la Coppa d'Africa.