I tifosi del Genoa non potranno accomodarsi nel settore ospiti dell'Olimpico in occasione della sfida in casa della Roma. La Questura ha infatti dato l'ok all'apertura del Distinto Nord Ovest ai tifosi romanisti. I tifosi del Grifone saranno spostati dunque nella Tribuna Montemario.

"AS ROMA informa che a partire dalle ore 12.30 di oggi, venerdì 12 maggio 2017, sarà messo in vendita il settore DISTINTI NORD OVEST (INGRESSI 50/51/52).

Potranno essere acquistati esclusivamente presso gli AS ROMA STORE, LE RICEVITORIE LISTICKET ABILITATE AS ROMA O CHIAMANDO IL CENTRO SERVIZI AS ROMA (06-89386000) E IL CALLCENTER TICKETONE (892.101)".