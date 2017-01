Il nuovo nome in casa Roma è Alen Halilovic, ex Barcellona, classe ’96, ora all’Amburgo. Finito nel 2012 ad appena 16 anni nella prestigiosa lista di Don Balon tra i migliori calciatori nati dopo il 1991 - scrive Il Messaggero -, è stato per lungo tempo un calciatore seguito con interesse da Sabatini. Nei giorni scorsi è stato messo sul mercato dal club tedesco: «Il ragazzo ci ha chiesto la cessione – ha spiegato il ds Todt – la formula del prestito è possibile». Proprio in virtù di questa apertura, un intermediario lo ha offerto a Trigoria mentre in Spagna si sono fatte avanti lo Sporting Gijon (dove Halilovic ha già giocato una stagione in prestito dal Barcellona che su di lui vanta ancora un’opzione per ricomprarlo a 10 milioni) il Betis e il Valencia. Per caratteristiche tecniche e fisiche, pur essendo nato come trequartista, si avvicina all’idea di calciatore alla Pjanic o alla Kovacic.