Il futuro di Radja Nainggolan sembra essere scritto, ma nonostante le parole di James Pallotta che hanno annunciato l'accordo, per il rinnovo del Ninja serve ancora tempo.



Secondo quanto riportato da Sky Sport per la proprietà è tutto fatto, ma in realtà prima di poter dire concluso il rinnovo di Nainggolan mancano ancora degli ultimi dettagli da sistemare. Non a caso l’agente del giocatore incontrerà nuovamente Monchi e poi lo stesso direttore sportivo parlerà negli USA direttamente con il giocatore.