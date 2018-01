In casa Roma continua a tenere banco la questione legata a Patrik Schick. Dopo il ritorno in campo in seguito all'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco nella prima parte di stagione, l'attaccante ceco non si è ancora confermato nella Capitale, bissando la straordinaria passata stagione con la maglia della Sampdoria. Pagato in estate 42 milioni di euro, Schick è diventato l'acquisto più costoso della storia della Roma ma non è ancora riuscito a imporsi soffrendo l'ingombrante presenza di Edin Dzeko nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Al giro di boa, la sensazione è che sarà difficile per l'ex blucerchiato riuscire a trovare spazio con continuità fino a quando il centravanti bosniaco sarà a disposizione dell'allenatore pescarese.



MODULO - "Posso utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-4, mentre il 4-2-3-1 non mi piace moltissimo". Di Francesco è stato chiaro: nella sua testa ci sono solo due soluzioni tattiche. "Lui può fare la prima o la seconda punta. Se deve giocare ala no" aveva detto il suo ex allenatore, Marco Giampaolo, in estate. Il calciatore ceco ha dimostrato di non poter giocare largo, andando sempre incontro alla palla e non attaccando mai la profondità. Scartato il 4-2-3-1, il tecnico romanista dovrà puntare con continuità sul 4-2-4 se vuole valorizzare la stella di Praga. Un modulo che Di Francesco ha utilizzato solo in caso di necessità, ovvero quando bisognava recuperare il risultato, e che non permette alla squadra di mantenere il giusto equilibrio nelle due fasi.



VIA DZEKO? - Nonostante l'ottima vena realizzativa di Dzeko, l'unica soluzione tattica percorribile da subito è quella di schierare Schick al posto del bosniaco nel ruolo di centravanti. All'alba dei 32 anni, l'ex Manchester City potrebbe accettare di volare in Cina per firmare un contratto ricco, forse l'ultimo della sua carriera, e permettere alla Roma di monetizzare dalla sua cessione. Una scelta che permetterebbe a Di Francesco di proseguire senza indugi con il suo 4-3-3 e schierare con continuità il 21enne nel ruolo a lui più congeniale. Serve chiarezza da parte del tecnico e della società: proseguire con la certezza Dzeko e accantonare l'acquisto più costoso della storia o virare sulla freschezza e il talento di Schick?



@AleDeFelice24