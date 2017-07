Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo il successo per 3-2 sul Tottenham. "La squadra c’è e credo che stiamo seguendo la strada giusta, credo che sia stata una partita importante per noi, questo è lo spirito che dobbiamo avere fino in fondo. La Juve? Il mister ha detto che non esistono amichevoli, quando entri in campo devi sempre vincere e questo deve essere lo spirito giusto e avere questa voglia, essere concentrati e cercare di migliorare, abbiamo dimostrato che non molliamo mai".