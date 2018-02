Diego Perotti ha parlato della Roma ai microfoni del portale argentino El Crack Deportivo: "Sfortunatamente abbiamo perso molti punti, abbiamo perso partite che l'anno scorso abbiamo portato a casa e siamo rimasti sorpresi perché pensavamo di avere delle possibilità per lo scudetto. Forse la stanchezza ci ha fatto perdere lucidità e abbassare il livello". L'ex Siviglia ha parlato del suo futuro: "Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma, ma voglio tornare in Argentina per cambiare la brutta immagine che ho lasciato".