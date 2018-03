Ha calato il poker al San Paolo, ecco le parole di Perotti dopo Napoli-Roma



Ci racconti questa reazione?

Abbiamo lavorato bene in settimana. Sappiamo di aver fatto male con il Milan e questo forse ci ha dato la giusta spinta per reagire. Siamo stati capaci di superare questo momento e fare 4 gol qua che non è mai facile.





Di Francesco ha detto che andrebbe via se capisse che non lo seguite.

Gioco a calcio da tanto e soprattutto quando stavo a Siviglia sono cambiati tanti allenatori. Fosse stato esonerato Di Francesco sarebbe stato uno dei più immeritati. E’ un allenatore che lavora tanto e abbiamo reagito sia per noi che per lui. Questa partita ci dà la spinta per chiudere almeno al terzo posto.



Cosa pensate del modulo?

Io non ci credo, l’importante è il sistema. Non ha senso se lavoriamo in un certo modo e poi le cose non le facciamo in campo. Non era semplice venire qua e fare 4 gol dopo le sconfitte con Shakhtar e Milan.