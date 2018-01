L'argentino Perotti appena sbarcato in patria ha rilasciato un'intervista a Tyc Sport in cui manda un segnale al ct Sampaoli: "Questo è un anno speciale, per ogni giocatore che arriva alla Nazionale è il massimo. Questi mesi sono fondamentali, soprattutto per me che non sono stato convocato regolarmente. Mi gioco la possibilità di essere in una Coppa del Mondo, cercherò di farlo nel miglior modo possibile". Il 29enne ha concluso così: "Arriva un momento in cui si pensa solo ai Mondiali, ovviamente voglio giocare bene nel mio club, ma gioco per tutte quelle occasioni, perché la mia età è una delle ultime possibilità che ho. Darò tutto per essere in Russia. "