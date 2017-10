L'attaccante classe '88 della Roma Diego Perotti va verso il pieno recupero in vista del big match del prossimo turno di campionato contro il Napoli, alla pari di Patrick Schick e Rick Karsdorp, che anche oggi si sono allenati a parte e che saranno schierabili al massimo in panchina. Tornerà in gruppo la prossima settimana anche il centrocampista olandese Kevin Strootman. Niente da fare invece per Gregoire Defrel, il cui stop sarà più lungo.