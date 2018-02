Queste le parole di Diego Perotti, attaccante esterno della Roma, a Mediaset Premium: "Non voglio pensare alla gomitata di Taison, per me è un episodio rappresenta il passato. Ora pensiamo al ritorno, con un gol passiamo. Non so cosa sia successo, oggi era una partita da vincere, abbiamo giocato un secondo tempo maledetto. Non cerco scuse o alibi, siamo noi i responsabili. Forse è mancata un po' di esperienza, adesso dobbiamo stare zitti e lavorare. Adesso ci sono Milan e Napoli, poi il ritorno. Non possiamo giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo. Mondiale? Darò tutto per andarci, ma so che non è facile, l'Argentina ha un gruppo di giocatori di grande qualità".