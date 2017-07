Giornata di visite mediche e di raduno per i calciatori della Roma. Diego Perotti ha parlato ai microfoni dei giornalisti: "Il mercato non è ancora chiuso. Penso che gli acquisti arriveranno, se sono andati via giocatori importanti penso che Monchi farà un bel mercato. Non ho avuto ancora la possibilità di conoscere Di Francesco, non so se potrò farlo già da oggi o domani, ma lo farò presto e cercherò di capire quello che vuole. Spero che la stagione sia più positiva di quella che abbiamo fatto l’anno scorso e di portare a casa un trofeo che è quello che vogliamo noi giocatori e sicuramente i tifosi. Mi aspetto una stagione dura, è buono giocare la Champions direttamente senza dover fare il preliminare però sarà sicuramente durissima, le altre squadre si stanno rinforzando bene abbiamo un anno duro con squadre più forti ancora di quelle che abbiamo incontrato lo scorso anno, quindi penso sarà una bella stagione. Totti? Sarà strano non vederlo più, è stato il miglior giocatore di questa squadra e sicuramente lo sarà ancora per tanti anni. Sarà dura trovare un altro giocatore come lui. Per noi compagni sarà difficile non vederlo più".