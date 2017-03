Dopo la sconfitta della sua Roma contro il Napoli, Diego Perotti ha parlato a Premium Sport: "Il Napoli è stato più bravo di noi, alla fine abbiamo segnato e sfiorato il pareggio. Il gol di Strootman è importante per lo scontro diretto, ora dobbiamo migliorare e rifarci giovedì. Stanchezza? Può darsi, abbiamo avuto un ciclo di partite difficile in pochi giorni, dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo tornare a vincere. Abbiamo perso due partite importanti, oggi abbiamo pensato solo al Napoli e non abbiamo scuse, non abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo perso".