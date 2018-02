Diego Perotti, nel corso di un'intervista rilasciata a Crack Deportivo ha parlato anche del suo ex compagno Salah: “E’ un giocatore difficile da trovare – spiega- perché faceva molti gol, ma correva anche molto. C’è dispiaciuta la sua partenza, cerchiamo di non far sentire la sua mancanza, ma non è facile. Non credo che durerà tantissimo al Liverpool (“durerà non più di mezz’ora”, la frase precisa, ndr), andrà via, qualcuno lo prenderà”. Il Real Madrid pare voler fare sul serio in estate.