Diego Perotti, esterno della Roma, autore del 2-0 contro l'Udinese, parla a Sky Sport: "Piano piano stiamo ritrovano quella strada che avevamo perso. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver fatto qualcosa di importante, quando in verità abbiamo solo fatto il nostro mestiere. Ora pensiamo alla Champions e a riprenderci in campionato. Il calo? Può essere che sia una questione di testa ma anche un problema fisico. Dopo la vittoria del girone di Champions pensavamo di poter fare meglio. Non dobbiamo cercare scuse, è tutta colpa nostra. Ora dobbiamo cercare di fare bene".



SU UNDER - "Uno spera che i propri compagni facciamo sempre meglio. Si vede che ha un mancino importante, me lo godo perchè un ragazzo molto tranquillo e umile, se lo merita".