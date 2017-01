In casa Roma l’occhio rimane puntato sull’arrivo di un attaccante esterno che possa inserirsi nelle rotazioni senza scombinare le gerarchie del reparto: con i tempi dilatati, si allunga di conseguenza anche la lista dei nomi segnati in evidenza. Tra questi - scrive Il Tempo - è tornato di moda anche quello di Ntep, esterno camerunese (con passaporto francese) classe ’92 del Rennes. Finito nelle mire romaniste da almeno un anno e mezzo (e in quelle della Lazio l’estate scorsa), il ragazzo, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ha deciso di non rinnovare con il club francese in attesa di cambiare aria di fronte alla proposta migliore. Per questo a Trigoria è stato avanzato un sondaggio esplorativo che ha scoperto le carte del Wolfsburg, la società che al momento ha compiuto i passi più importanti per garantirsi le prestazioni del giocatore. La corsa quindi si giocherà su più tavoli.