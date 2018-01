La trattativa, come riportato ieri in esclusiva da Calciomercato.com, prosegue tra la Roma e l'Atletico Madrid per Carrasco. Il belga vuole lasciare il club spagnolo visto il basso minutaggio degli ultimi mesi, alcuni rapporti non felici con lo spogliatoio e l'arrivo di Diego Costa e Vitolo. L'Atletico lo ha messo sul mercato, ma per ora l'offerta della Roma (prestito con diritto di riscatto a 25-30 milioni) non basta. Il club di Simeone era partito da una valutazione di 50 dalla quale intende togliere solo qualche milione.